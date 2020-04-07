225 إصابة جديدة بـ”كورونا” في قطر

الدوحة – أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 225 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتسجيل 19 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 150، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن بعض حالات الإصابة الجديدة يعود إلى المسافرين العائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة، تم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأجرت وزارة الصحة القطرية الفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا لنحو 3710 أشخاص اليوم، ليصل بذلك إجمالي عدد الفحوصات إلى 41818 حتى الآن، حيث إن استخدام التقنيات المخبرية الحديثة والتوسعة الجديدة في المختبرات المركزية لفحص فيروس كورونا، أسهما في زيادة القدرة على إجراء عدد أكبر من الفحوصات يوميا.-(بترا)