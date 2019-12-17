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23 إصابة بـ3 حوادث سير في عمّان ومادبا

منذ 9 دقائق
سيارة اسعاف - الدفاع المدني -أرشيفية
سيارة اسعاف - الدفاع المدني -أرشيفية

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عمان- الغد- تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني مادبا مع حادث تدهور بمنطقة الزميلة نتج عنه إصابة 8 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم ، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة سلمى العسكري وحالتهم العامة  متوسطة.

كما تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين بمنطقة خريبة السوق في عمّان نتج عنه إصابة 8 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم ، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى التوتنجي وحالتهم العامة متوسطة، وفق بيان لمديرية الدفاع المدني.

وفي حادث ثالث وقع بين باص ركوب صغير وقلاب  بمنطقة سحاب، أصيب 7 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عمل الدفاع المدني على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى التوتنجي الحكومي ووصفت حالة اثنين منهم بالبالغةوباقي الإصابات بالمتوسطة.

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