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23 إصابة بكورونا تتوزع على أربع محافظات.. وبينها مخالط من الدرجة الثالثة

منذ ساعتين
وزير الصحة الدكتور سعد جابر
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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عمان – الغد – أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 672 حالة، فيما أجري اليوم 4133 فحصا.
ووفق ما أعلنه جابر، في الإيجاز الصحفي اليوم الاربعاء، فإن الحالات الجديدة توزعت على النحو التالي:
– (2) حالتي إصابة في المفرق، تعمل فرق التقصي الوبائي حاليا على البحث عن مصدر العدوى لهما.
– 7 حالات لسائقين كشفت عند حودو العمري، 3 منهم أردنيين، ليصل بذلك مجموع الحالات المسجلة بين السائقين في حدود العمري إلى 113 إصابة منم، 47 أردنيا.
– (7) حالات من عائلة واحدة مخالطين لسائق شاحنة في عمان، من منطقة تم الحجر عليها قبل 4 أيام.
– (1) مصابة قادمة من السعودية، وهي مخالطة لابنها المصاب هناك.
– (2) حالتين من اربد، إحداها مخالط لسائق شاحنة دخل قبل بدء تطبيق إجراء الحجر على السائقين، ويتم الآن عزل المنطقة، والأخرى مرتبطة بسائق الخناصري في المفرق.
– (1) حالة في الزرقاء وهي زوجة احد المصابين، الذي يعتبر من الدرجة الثالثة من المخالطيم لسائق المفرق، أي مخالط لمخالط لمخالط.
– (3) حالات لقادمين من خارج الأردن من المحجورين في فنادق العاصمة.
إلى ذلك، قال جابر إنه تم اليوم فحص 205 سائقين من المحجورين في الأزرق، وكانت نتائجهم سلبية، ويتم إرسالهم إلى بيوتهم حاليا.

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