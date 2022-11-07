23 % ارتفاع حجم التداول العقاري خلال 10 أشهر

ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 23%مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021؛ ليبلُغ 4,875 مليون ديناراً أردنياً تقريباً.

وارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر تشرين الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت %21 مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 1% مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ 522 مليون ديناراً أردنياً تقريباً.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت %37 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (224,445,276) ديناراً أردنياً.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر تشرين الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%35) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (2%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (24,815,944) ديناراً أردنياً.

وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%1) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (94,079,587) ديناراً أردنياً.

وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%6) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (10%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (9,288,418) ديناراً أردنياً.

وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%23) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (318,524,863) ديناراً أردنياً.

وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%21) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (1%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (34,104,362) ديناراً أردنياً.

وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%31) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، حيث بلغت (258,419,831) ديناراً.

وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر تشرين الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%38) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (38%) أيضاً مقارنةً بالشهر السابق؛ حيث بلغت (33,274,139) ديناراً.

وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%21)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%15)، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%31) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر تشرين الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%28) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (22%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%41) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفعت بنسبةٍ بلغت (31%) مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%6) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفعت بنسبةٍ بلغت (6%) مقارنةً بالشهر السابق.

وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%7)، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%3)، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%9) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر تشرين الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%2) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (4%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%4) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وانخفضت بنسبةٍ بلغت (%1) مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%1) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفضت بنسبةٍ بلغت (5%) مقارنةً بالشهر السابق.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022: (أربعة مليارات وثمانمئةٍ وخمسةٍ وسبعون مليون دينارًا أردنياً تقريباً)، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%23) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، حيث جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ: (962) مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية: (567) مليون ديناراً تقريباً، ومديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بالمرتبة الثالثة (547) مليون ديناراً تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان تالياً وبحجم تداول بلغ: (506) مليون ديناراً تقريباً.

وقد بلغت نسبة حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول العشرة أشهر الأولى (71%) تقريباً بمجموع (ثلاثة ملياراتٍ وأربعمئةٍ وستون مليون ديناراً أردنيًا) تقريباً.

فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال هذا الشهر (522) مليون ديناراً أردنياً تقريباً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (21%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (1%) مقارنةً بالشهر السابق.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022: ((224,445,276 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%37) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق خلال العشرة أشهر قد بلغت (94,079,587) ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%1) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (318,524,863) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (23%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (34,882,789) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيراداتٍ بلغت (27,553,177) ديناراً. تلاها بالمرتبة الثالثة مديريّة تسجيل أراضي عمان بإيراداتٍ بلغت: 24,634,453)) ديناراً، ثمّ جاءت رابعًا وبفارقٍ بسيطٍ مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيراداتٍ بلغت (24,082,253) ديناراً.

وبلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات العشرة أشهر الأولى (67%) بمجموع (151,430,379) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (73,014,898) ديناراً.

بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر تشرين الأول من عام 2022: ((24,815,944 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%35) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021؛ وارتفاعٍ بلغت نسبته (2%) مقارنةً بالشهر السابق، علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر قد بلغت (9,288,418) ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%6) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (10%) مقارنةً بالشهر السابق، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (34,104,362) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%21) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (1%) مقارنةً بالشهر السابق، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (3,779,209) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيراداتٍ بلغت: (3,406,738) دينارًا، تلتها بالمرتبة الثالثة وبفارقٍ بسيطٍ مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيراداتٍ بلغت: (3,035,354) ديناراً، وبالمرتبة الرابعة مديريّة تسجيل أراضي غرب عمان: 2,676,580)) ديناراً.

وبلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات هذا الشهر (68%)، بمجموع (16,785,765) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (8,030,179) ديناراً.

وتمركزت أكثر بيوعات الأراضي في المملكة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (525) قطعة أرض، تلتها في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (339) قطعة، وفي قرية الغباوي/ حوض الجامعة من نفس المديرية بعدد (259) قطعة، ثمّ في المفرق/ قرية ثغرة الجب/ حوض العلم بعدد (258) قطعة، وفي جنوب عمان/ قرية الجيزة/ حوض الموارس بعدد (238) قطعة، وفي شرق عمان/ قرية النويجيس/ حوض خنيفسة بعدد (233) قطعة، ثم في جنوب عمان/ قرية الطنيب/ حوض السكة الغربي بعدد (225) قطعة وفي معان/ قرية سطح معان/ حوض سهل أنتولة الغربي بعدد (221) قطعة، وفي الموقر/ قرية النقيرة/ حوض البويضة بعدد (208( قطعة.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (638) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (517) شقة، وفي قرية النويجيس من نفس المديرية/ حوض الرواق بعدد (509) شقة، وفي شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض أبو العوف بعدد (476) شقة، وفي قرية ياجوز من نفس المديرية/ حوض أم حليليفة بعدد (402) شقة، ثمّ في غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض دير غبار بعدد (389) شقة، و مُجددًا في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (358) شقة.

وتمركزت بيوعات الأراضي في المملكة خلال شهر تشرين الأول من عام 2022 في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (64) قطعة أرض، تلتها المفرق/ قرية ثغرة الجب/ حوض العلم بعدد (52) قطعة، وفي الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (38) قطعة، وفي معان/ قرية سطح معان/ حوض سهل أنتولة الغربي بعدد (34) قطعة، ثم في جنوب عمان/ قرية الطنيب/ حوض العيادات وقرية الحمام الشرقي/ حوض النمر من نفس المديرية بعدد (31) قطعة في كلٍ منهما.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض أبو العوف بعدد (76) شقة، وفي الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (60) شقة، تلتها في شمال عمان/ قرية ياجوز/ حوض أم حليليفة بعدد (57) شقة، وفي الجبيهة من نفس المديرية/ حوض الجبيهة الشرقي بعدد (54) شقة.

بيوعات الأراضي والشقق لغير الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022

بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022: (2,931) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%21) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، منها (1,853) شقةً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%15)، و (1,078) قطعة أرض بارتفاعٍ بلغت نسبته (%31)، مساحتها: (282,151) م2 للشقق و (14,378,034) م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 258,419,831)) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%31) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021: منها (160,964,122) ديناراً بنسبة (62%) للشقق، و 97,455,709)) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%38) للأراضي.

وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات العشرة أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع (753) عقاراً، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسيّة السعودية بمجموع (707) عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (411) عقاراً، وبالمرتبة الرابعة الجنسية الأمريكية بمجموع (130) عقارًا، والجنسية الكويتية خامسًا بمجموع (129) عقاراً.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضًا بالمرتبة الأولى بقيمةٍ تقديريةٍ بلغت: (104,203,012) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%40) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: (53,306,736) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%21، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: (18,634,772) ديناراً بنسبةٍ بلغت (7%)، والجنسية الأمريكية بالمرتبة الرابعة: (12,018,333) دينارًا بنسبةٍ بلغت (5%).

فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر تشرين الأول من عام 2022: (415) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%28) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (22%) مقارنةً بالشهر السابق، منها (291) شقةً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%41) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (31%) مقارنةً بالشهر السابق، و(124) قطعة أرض، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%6) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (6%) أيضاً مقارنةً بالشهر السابق، مساحتها (41,598) م2 للشقق و (1,221,617) م2 لقطع الأراضي، قيمتها التقديرية 33,274,139)) دينارًا، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%38) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (38%) مقارنةُ بالشهر السابق: منها (24,007,622) دينارًا بنسبةٍ بلغت (72%) للشقق، و9,266,517)) دينارًا بنسبةٍ بلغت (%28) للأراضي.

وجاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى في بيوعات شهر تشرين الأول بمجموع (133) عقاراً، وفي المرتبة الثانية الجنسيّة السعودية بمجموع (85) عقاراً، وفي المرتبة الثالثة الجنسيّة السورية بمجموع (55) عقاراً.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى أيضًا بحجم استثماٍر بلغ: (15,827,270) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%48) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية: (4,957,918) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%15، والجنسيّة السورية بالمرتبة الثالثة: (2,797,202) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%8.

بلغ إجمالي بيوعات العـقـار في المملكة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022: 138,541)) عقاراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%7) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، توزعت على (49,165) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبةٍ بلغت (35%)، و(89,376) عقاراً في باقي المحافظات بنسبةٍ بلغت (65%). كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على (20,804) شقةً، و(28,361) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (11,444) شقةً و(77,932) قطعة أرض.