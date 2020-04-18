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23 عينة فحص كورونا نتائجها سلبية لسائقي شاحنات في العقبة

منذ 57 ثانية
فحص كورونا -تعبيرية

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العقبة – أظهرت نتائج فحوصات عينات اجرتها فرق الاستقصاء الوبائي بمديرية صحة محافظة العقبة لفيروس كورونا على 23 سائق شاحنة قدموا الى مدينة العقبة انها سلبية.
وقال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة العقبة الدكتور ابراهيم المعايعة، انه سيتم اخلاء 14 شخصا من المحجور عليهم صحيا في احد فنادق مدينة العقبة يوم غد الاحد، مشيرا الى انه يبقى من مجموع ما تم حجره منذ بداية ازمة فيروس كورونا 28 شخصا من أصل 260 شخصا.
–(بترا)

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