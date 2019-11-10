23 لاعبا يمثلون المنتخب الأولمبي لكرة القدم في بطولة دبي

عمان – غادر المنتخب الأولمبي لكرة القدم عمان اليوم الاحد، متوجها الى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في بطولة دبي الدولية، التي تنطلق الأربعاء المقبل.

ويشارك في البطولة منتخبات السعودية والبحرين وكوريا الجنوبية وسوريا والعراق وأوزبكستان والامارات اضافة الى الاردن.

ويضم وفد “الأولمبي”، المدرب أحمد عبدالقادر، مدير المنتخب ماهر طعمه، مساعد المدرب رائد ظاهر، مدرب الحراس وليد ميخائيل، المسؤول الاعلامي حمد العسل، الدكتور نزار البشتاوي، المعالج أشرف صقر، ومسؤول اللوازم ماهر عبدالهادي.

ويضم الوفد 23 لاعباً هم : عبدالله الفاخوري، وليد عصام، رأفت الربيع، بسام دلدوم، نزار الرشدان، أحمد ثائر، إبراهيم سعادة، محمد عبدالمطلب، علي علوان، خالد صياحين، معاذ العموري، إيهاب الخوالدة، يزن النعيمات، شوقي القزعة، يزن عبدالعال، سعد الروسان، هادي الحوراني، يوسف أبو جزر، محمد وائل الزعبي، ورد البري، محمد عصام، وطارق حمد، وعمر هاني.

وحسب جدول المباريات الذي أطلقته اللجنة المنظمة، يفتتح المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة البحرين يوم الاربعاء ، ثم يلتقي أوزبكستان الجمعة المقبل ثم يلتقي سوريا يوم 17 الحالي ويختتم مشاركته أمام العراق يوم 19 الحالي.

وتأتي البطولة، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية تحت سن 23، المقامة في تايلند مطلع كانون الثاني من العام المقبل، حيث وضعت القرعة “الأولمبي” في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.-(بترا)