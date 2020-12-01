23 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

الزرقاء – بلغت قيمة الصادرات التجارية “إعادة التصدير” لمدينة الزرقاء لشهر تشرين الثاني الماضي 363ر23 مليون دينار، وفقا لإحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة، والتي بلغ مجموعها 199 شهادة.

وأوضح رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أن أغلب الصادرات، كانت من السيارات ولوازمها، بالإضافة الى المواد الغذائية والألبسة والأدوية ومواد البناء ولوازمها والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

–(بترا)

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