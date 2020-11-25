23 % من الصادرات المحلية تستوردها أميركا

عمان-الغد – قال المدير التنفيذي لمنتدى الإستراتيجيات الأردني إبراهيم سيف إن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة شكلت ما يقارب 23 % من إجمالي نسبة الصادرات المحلية العام الماضي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الإستراتيجيات الأردني بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان “الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية -حالتي الأردن ومصر”.

وخلال الجلسة أكد نائب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني كريم قعوار أن الجلسة الحوارية مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية تعد باكورة التعاون بين المؤسستين وذلك بموجب اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مؤخرا لتبادل الخبرات وعقد اللقاءات المختلفة حول الموضوعات التي تهم البلدين وإجراء الدراسات المشتركة والأبحاث ذات الاهتمام المشترك.

وبين أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن جهود المنتدى لتعزيز أطر التعاون مع مراكز الأبحاث المماثلة في المنطقة والعالم بهدف الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجال الاقتصادي.

واستعرض سيف في بداية الجلسة أهم النتائج المتعلقة باتفاقية التجارة بين الأردن والولايات المتحدة، وكيفية تطورها منذ انشاء المناطق الصناعات المؤهلة والأثر المترتب عليها، مبينا أن الأردن يعد أول دولة عربية قامت بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية والرابعة عالمياً.



وفيما يتعلق بالفوائد المترتبة على اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، أشار سيف إلى أن الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية لم تتجاوز 8.9 مليون دينار قبل إبرام الاتفاقية، في حين كانت المستوردات الأردنية من السوق الأميركية تصل إلى 233 مليون دينار لعام 1994.

بالمقابل، وبعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية مما أدى إلى تقليص العجز في الميزان التجاري مع الجانب الأميركي.

وبين سيف أن صناعة المنسوجات هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية، حيث تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات بموجب هذه الاتفاقية.

واكد ضرورة استفادة المستثمرين الأردنيين من الاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن مع الدول الإقليمية والعالمية في سبيل تنويع محفظة الصادرات المحلية وتصدير سلع وخدمات جديدة إضافة إلى المنسوجات، ومشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين مصر والأردن في المجالات الصناعية.

من جانبها، أعربت عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن بالغ سعادتها بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني، في إطار سعى المركز المصري للتوسع في عمله إقليميا ودوليا، والذي يرتكز على التعاون وتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال المناقشات والفعاليات المختلفة، والذي بدوره سينعكس بالاستفادة على مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

واستعرضت عبد اللطيف تطور العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، موضحة أن الشركاء الأساسيين لمصر في مجال التجارة الخارجية هم الاتحاد الأوروبي تليه الدول العربية، لافتة إلى أن هناك فجوة كبيرة تتمثل في زيادة العجز التجاري في العلاقة التجارية بين مصر والولايات المتحدة، حيث بلغ حجم المستوردات الأميركية إلى مصر ما قيمته 5.4 مليار دولار العام 2019، مقابل صادرات مصرية قيمتها 3 مليار دولار فقط.

وأسهمت اتفاقية الصناعات المؤهلة بين مصر وأميركا فى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من 2005 – 2019 بنحو مليار دولار، وتركزت هذه الصادرات في الملابس الجاهزة وهو ما يعنى وجود فرص متعددة للنمو، لافتة إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين لم تتطور إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة بعكس تجربة الأردن.

واقترح محمد قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ببحث السبل المتاحة بهدف تحقيق نموذج مشابه لاتفاقية أغادير بين مصر والأردن والمغرب، لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية التجارة الأميركية مع الأردن، خاصة في مجالي صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، والأدوية، مشيرا إلى أن دعوة الجانب الأردني للتوجه المصريين للاستثمار بالأردن صعبة التحقق لعدم قدرتهم على الاستثمار في الخارج بعكس الهنود والباكستانيين.

من جانبه قال مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية زاهر قطارنة إن الوزارة اعدت الإطار المؤسسي اللازم لضمان نجاح تنفيذ الاتفاقية وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا الى ان هناك الكثير من المزايا خاصة في مجال تجارة الخدمات والتي لم يتم الاستفادة منها رغم ان الخدمات تعتبر مجالا واسعا للتوسع في التجارة وتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال تمهيدا للوصول الى السوق الأميركي.