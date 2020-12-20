23 وفاة و2152 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الأحد، 23 وفاة و(2152) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (762) في محافظة العاصمة عمّان.

– (614) في محافظة إربد، منها (62) في الرمثا.

– (144) في محافظة البلقاء.

– (125) في محافظة الزرقاء.

– (82) في محافظة عجلون.

– (75) في محافظة المفرق.

– (74) في محافظة جرش.

– (73) في محافظة العقبة.

– (58) في محافظة الكرك.

– (54) في محافظة الطفيلة.

– (48) في محافظة مأدبا.

– (43) في محافظة معان، منها (3) في البترا.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (274,949) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (28,257) حالة.

– سُجّلت (23) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3568) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (102) حالة، فيما غادرت (129) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1037) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (954) بنسبة إشغال (22%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (323) بنسبة إشغال (35%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (142) بنسبة إشغال (17%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3980) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (243,106) حالات.

– تمّ إجراء (18,536) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,962,873) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (11.61%).