23 وفاة و2444 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الثلاثاء، 23 و(2444) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (777) في محافظة العاصمة عمّان.

– (736) في محافظة إربد، منها (66) في الرمثا.

– (217) في محافظة الزرقاء.

– (153) في محافظة البلقاء.

– (137) في محافظة عجلون.

– (96) في محافظة المفرق.

– (82) في محافظة العقبة.

– (67) في محافظة جرش.

– (49) في محافظة مأدبا.

– (47) في محافظة الكرك.

– (46) في محافظة الطفيلة.

– (37) في محافظة معان، منها (5) في البترا.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (279,892) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (27,009) حالات.

– سُجّلت (23) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3627) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (135) حالة، فيما غادرت (120) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1041) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (877) بنسبة إشغال (21%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (307) بنسبة إشغال (33%).

-بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (152) بنسبة إشغال (18%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3088) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (249,256) حالة.

– تمّ إجراء (19,085) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,002,173) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (12.81%).