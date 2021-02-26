23 وفاة و3644 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة، 23 وفاة و3644 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
– (2432) في محافظة العاصمة عمّان.
– (329) في محافظة الزرقاء.
– (275) في محافظة إربد، منها (30) في الرمثا.
– (243) في محافظة البلقاء.
– (102) في محافظة مأدبا.
– (65) في محافظة جرش.
– (48) في محافظة العقبة.
– (40) في محافظة الطفيلة.
– (35) في محافظة المفرق.
– (34) في محافظة عجلون.
– (23) في محافظة الكرك.
– (18) في محافظة معان، منها (1) في البترا.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (383,912) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (35,422) حالة.
– سُجّلت (23) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4650) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (270) حالة، فيما غادرت (189) حالة.
– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1305) حالات.
– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1059) بنسبة إشغال (24%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (256) بنسبة إشغال (28%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (120) بنسبة إشغال (13%).
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1240) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (343,840) حالة.
– تمّ إجراء (30,283) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,540,283) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (12.03%).
عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة، 23 وفاة و3644 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي: