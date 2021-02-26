23 وفاة و3644 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة، 23 وفاة و3644 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (2432) في محافظة العاصمة عمّان.

– (329) في محافظة الزرقاء.

– (275) في محافظة إربد، منها (30) في الرمثا.

– (243) في محافظة البلقاء.

– (102) في محافظة مأدبا.

– (65) في محافظة جرش.

– (48) في محافظة العقبة.

– (40) في محافظة الطفيلة.

– (35) في محافظة المفرق.

– (34) في محافظة عجلون.

– (23) في محافظة الكرك.

– (18) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (383,912) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (35,422) حالة.

– سُجّلت (23) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4650) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (270) حالة، فيما غادرت (189) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1305) حالات.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1059) بنسبة إشغال (24%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (256) بنسبة إشغال (28%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (120) بنسبة إشغال (13%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1240) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (343,840) حالة.

– تمّ إجراء (30,283) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,540,283) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (12.03%).