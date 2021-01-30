23 وفاة و641 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

عمان- الغد- سجل في المملكة اليوم السبت 23 وفاة و 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا للموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتوزّعت الحالات كما يلي:

– (354) في محافظة العاصمة عمّان.

– (122) في محافظة إربد، منها (19) في الرمثا.

– (65) في محافظة البلقاء.

– (36) في محافظة الزرقاء.

– (27) في محافظة المفرق.

– (12) في محافظة الكرك.

– (10) في محافظة عجلون.

– (8) في محافظة جرش.

– (6) في محافظة العقبة.

– (1) في محافظة معان.

– (0) في محافظة مأدبا.

– (0) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (325,674) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (7819) حالة.

– سُجّلت (23) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4304) حالات.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (52) حالة، فيما غادرت (27) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (392) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (338) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (122) بنسبة إشغال (14%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (55) بنسبة إشغال (6%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (957) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (313,551) حالة.

– تمّ إجراء (15,605) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,844,913) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.11%).