23 وفاة و1645 إصابة جديدة بـكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الثلاثاء، 23 وفاة و(1645) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (595) في محافظة العاصمة عمّان.

– (398) في محافظة إربد، منها (71) في الرمثا.

– (151) في محافظة المفرق.

– (109) في محافظة الزرقاء.

– (79) في محافظة الكرك.

– (78) في محافظة البلقاء.

– (73) في محافظة عجلون.

– (43) في محافظة مأدبا.

– (42) في محافظة العقبة.

– (37) في محافظة جرش.

– (22) في محافظة الطفيلة.

– (18) في محافظة معان، منها (2) في االبترا.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (291,393) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (20,970) حالة.

– سُجّلت (23) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3801) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (91) حالة، فيما غادرت (97) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (774) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (680) بنسبة إشغال (15%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (257) بنسبة إشغال (26%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (109) بنسبة إشغال (12%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2561) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (266,622) حالة.

– تمّ إجراء (21,735) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,126,192) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (7.57%).