23 وفاة و1645 إصابة جديدة بـكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الثلاثاء، 23 وفاة و(1645) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
– (595) في محافظة العاصمة عمّان.
– (398) في محافظة إربد، منها (71) في الرمثا.
– (151) في محافظة المفرق.
– (109) في محافظة الزرقاء.
– (79) في محافظة الكرك.
– (78) في محافظة البلقاء.
– (73) في محافظة عجلون.
– (43) في محافظة مأدبا.
– (42) في محافظة العقبة.
– (37) في محافظة جرش.
– (22) في محافظة الطفيلة.
– (18) في محافظة معان، منها (2) في االبترا.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (291,393) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (20,970) حالة.
– سُجّلت (23) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3801) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (91) حالة، فيما غادرت (97) حالة.
– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (774) حالة.
– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (680) بنسبة إشغال (15%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (257) بنسبة إشغال (26%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (109) بنسبة إشغال (12%).
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2561) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (266,622) حالة.
– تمّ إجراء (21,735) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,126,192) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (7.57%).