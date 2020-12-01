23.2 مليون دينار إجمالي نفقات وزارة الطاقة بمشروع موازنة 2021

رهام زيدان

عمان- قدر مشروع موازنة 2021، اجمالي نفقات وزارة الطاقة والثروة المعدنية العام المقبل بنحو 23.2 مليون دينار بانخفاض نسبته 23.7% عن المعاد تقديره عن العام 2020 والبالغ نحو 28.7 مليون دينار.

وبحسب مشروع القانون الذي نشرته الحكومة أمس فقد بلغ اجمالي النفقات الراسمالية نحو 17.3 مليون دينار مقارنة مع نحو 24 مليون دينار معاد تقديرها عن 2020، أما النفقات الجارية فقد قدرت بنحو 5.9 مليون دينار مقارنة مع معاد تقديره العام 2020 قيمتها نحو 4.6 مليون دينار.

وبينت الوزارة أن أهدافها الاستراتيجية تشمل تنويع مصادر الطاقة، وتطوير مصادر الطاقة المحلية، وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، وزيادة الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، ورصد وتحليل وتقييم للمعلومات الزلزالية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ولضمان هذه الأهداف تضمن مشروع الموازنة عددا من المؤشرات من اهمها ان تكون نسبة مساهمة النفط ومشتقاته في خليط الطاقة الكلي نحو 57 % من 58 % وفقا للتقييم الأولي عن 2020 والابقاء على نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في هذا الخليط عن 21 %، والفحم المستورد عند 2 % والطاقة المتجددة 12.5 % من 11 % والصخر الزيتي 6.8 % من 8 %.

كما ترتفع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء إلى 60.2 % من 60 % بينما يبلغ عدد مصادر التزويد بالطاقة الكهربائية 4 مصادر.

وتضمن مشروع قانون موازنة الوزارة للعام 2021 عددا من المشاريع الرأسمالية منها تشجيع اقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة/استملاكات بقيمة 300 ألف دينار والتنقيب عن الثروات المعدنية بقيمة 350 الف دينار، والتنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية بقيمة 1.5 مليون دينار.

كما تضمن مشروع القانون مخصصات بقيمة 3.5 مليون دينار لمشروع تنفيذ خط الغاز الطبيعي/معبر الشيخ حسين فيما لم يكن مرصودا له اي مخصصات في 2020.

وتضمن مشروع القانون عددا من المشاريع الأخرى مثل مشاريع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية المرتبطة وغير المرتبطة بالشبكة، وايصال التيار الكهربائي بواسطة الطاقة التقليدية من خلال فلس الريف، واستبدال وحدات انارة الشوارع في جميع بلدات ومخيمات المملكة من خلال فلس الريف أيضا وغيرها من المشاريع الأخرى.

الوزارة بينت في مشروع الموازنة ان أهم القضايا التي تواجهها تتلخص في الافتقار إلى مصادر تجارية محلية للطاقة والاعتماد على الاستيراد، والكلفة السنوية العالية لاستيراد الطاقة.

كما تشمل هذه القضايا معدلات النمو المرتفعة في الطلب على الطاقة بسبب الزيادة السكانية وضخامة حجم الاستثمار اللازم في صناعة الطاقة ومنشآتها والحاجة إلى الاستثمار في قطاع التعدين.