23.6 مليون دينار حجم التداول في البورصة خلال أسبوع

عمان-الغد- بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 06/09 – 10/09 حوالي 4.7 مليون دينار مقارنة مع 4.1 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 14.7 %.

وقد بلغ حجم التداول الإجمالي 23.6 مليون دينار مقارنة مع 20.5 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع فقد بلغ 35.8 مليون سهم، نفذت من خلال 14812 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع إلى 1587.9 نقطة مقارنة مع 1581.6 نقطة للأسبوع السابق بزيادة نسبتها 0.4 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.4 % , و ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.25 % ,

و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1 % .

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 10.4 مليون دينار وبنسبة 44.1 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 8.2 مليون دينـار وبنسبـة 34.8 %، وأخيرا قطاع الصناعة بحجم مقداره 5.0 مليون دينار وبنسبة 21.1 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 134 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 71 شركة قد أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 36 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 26.02 % , العربية للصناعات الكهربائية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 19.23 % , التجمعات لخدمات التغذية والاسكان حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.38 % , الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.84 % , وزارة للاستثمار القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.29 % .

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي مستشفى ابن الهيثم حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.93 %, إعمار للتطوير والاستثمار العقاري حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.70 %, الاردنية الفرنسية للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.43 %, المجموعة الاستشارية الاستثمارية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.33 %, ودار الأمان للتمويل الإسلامي حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.25 %.