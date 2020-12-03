231 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع امريكا

عمان- سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع الولايات المتحدة الأميركية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليبلغ 231 مليون دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، اليوم الخميس، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2ر11 بالمئة، لتبلغ 932 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 049ر1 مليار دينار.

كما انخفضت المستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4ر22 بالمئة، لتبلغ 701 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 903 ملايين دينار. يشار إلى أن الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.

بترا