24 مدرسة تحول تعليمها عن بعد (أسماء)

عمان -الغد- أعلنت وزارة التربية والتعليم تحويل ( 24 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الإثنين والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 12) مدرسة حكومية و ( 6 ) مدارس خاصة و ( 6 ) مدارس وكالة غوث اللاجئين – أونروا بسبب إصابات كورونا :

المدارس الحكومية :

1- مدرسة مخيم سوف الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة طالبة.

2- مدرسة فاطمة الزهراء المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء ديرعلا / إصابة معلمة.

3- مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلم.

4- مدرسة سلحوب الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة طالب.

5- مدرسة خالد بن الوليد الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة طالب.

6- مدرسة حي مشهور الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء القصر / إصابة معلم.

7- مدرسة حي مشهور الأساسية الثانية المسائية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء القصر / نفس الإصابة في 6

8- مدرسة صافوط الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة معلمة.

9- مدرسة الجبل الأخضر الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق / إصابة معلمة.

10- مدرسة المضمار الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة معلمة.

11- مدرسة المراجم الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق / إصابة معلمة.

12- مدرسة أجنادين الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.

المدارس الخاصة : –

تم التحول إلى التعليم عن بعد في ست ( 6 ) مدارس خاصة بسبب ( 6 ) إصابات 3 معلمات وطالبين ومستخدمة.

مدارس وكالة الغوث :-

تم التحول إلى التعليم عن في ست ( 6 ) مدارس بسبب أربع ( 4 ) إصابات ، معلّميْن ( 2 ) وطالبتين :

1- مدرسة ذكور النزهة الإعدادية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / وكالة الغوث / إصابة معلم.

2- مدرسة ذكور النزهة الإعدادية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / وكالة الغوث / نفس الإصابة في 1.

3- مدرسة البقعة الابتدائية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / وكالة الغوث / إصابة طالبة.

4- البقعة الابتدائية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / وكالة الغوث / إصابة طالبة.

5- مدرسة ذكور الهاشمي الإعدادية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / وكالة الغوث / إصابة معلم.

6- مدرسة ذكور الهاشمي الإعدادية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / نفس المعلم في 5.

وأضافت التربية عبر الإيجاز اليومي بأنه عادت 15 مدرسة حكومية وخاصة إلى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب إصابات فيروس كورونا.

وبلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 387) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث .

وعادت ( 15 ) مدرسة حكومية وخاصة ووكالة غوث ومدرسة ثقافة عسكرية الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب إصابات فيروس كورونا.

وأكدت أنه بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص ) ( 256) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد شاملة المدارس في المناطق المعزولة.

وبلغ عدد الطلبة المصابين ( 201 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).

كما وبلغ عدد المعلمين المصابين ( 144) معلمًا ومعلمة و( 12 ) مستخدمين و ( 7 ) موظفين في أربع ( 4 ) مديريات تربية وتعليم متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .

وتهيب وزارة التربية والتعليم بجميع المعلمين والطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .