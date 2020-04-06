24 ألف كوبون شراء من “الضمان” لعمال المياومة

عمان- الغد – واصلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال كوادرها وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وجمعية الهلال الأحمر توزيع كوبونات تسوّق مدفوعة لعمال المياومة لشراء احتياجاتهم من أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي: إن التوزيع في فروع المؤسسة جرى وفقاً لكشوفات أسماء العمال المستحقين ومناطق سكنهم المثبتة في طلباتهم المقدّمة عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة قبل عشرة أيام، مبيناً ان هذه الكوبونات ممولة بالكامل من الضمان وبالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

وبيّن الصبيحي أن هذه الكوبونات من فئة 25 ديناراً يمنح كوبون واحد للأسرة المكونة من 1 إلى 4 أفراد، وكوبونان للأسرة المكونة من 5 إلى 10 أفراد، وثلاثة كوبونات للأسرة التي يزيد عدد أفرادها على 10، مبيناً أن الضمان تقوم بالتحقق من مدى استحقاق المتقدمين وفقاً لقاعدة بيانات السجل الوطني الموحد لدى صندوق المعونة الوطنية.

وأضاف أن ما تم توزيعه من كوبونات حتى اليوم بلغ 24 ألفا وُزّعت في مختلف محافظات المملكة بنسبة 40 بالمئة من الدفعة الأولى من الكوبونات البالغة 60 ألفا.

بترا