هآرتس

أسرة التحرير

في أعقاب قرار الحكومة بدأت أمس الحياة في إسرائيل تعود رويدا رويدا الى مسار الروتين والحياة الطبيعية. بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أول من أمس عن التسهيلات – قبل ان تقر قانونيا في جلسة للحكومة، فيما يجعل الوزراء مجرد إمعات باصمة أو جوقة مشجعات – رد الجمهور بالخروج الى المحلات وبالعودة التدريجية الى اماكن العمل.

تحذر الحكومة من أن الإجراءات قابلة للتراجع وأن القيود ستفرض مرة اخرى وفقا لوضع انتشار فيروس كورونا، ولكن الميل واضح حاليا.

في هذه الظروف، فان على جهاز القضاء ايضا ان يعود في اقرب وقت ممكن الى العمل المنتظم والكامل بقدر الامكان. مع انفجار وباء الكورونا والإعلان عن حالة الطوارئ كان وزير العدل، أمير اوحنا، أول الوزراء الذين سارعوا الى العمل، وبشكل يبعث على الاشتباه أمر بتجميد عمل المحاكم، قبل بضعة أيام مما كان يفترض أن تفتح محاكمة رئيس الوزراء. وتبين لاحقا بان الامر تم بالتنسيق مع رئيسة المحكمة العليا، استر حايوت، ومدير المحاكم، يغئال برزيل. وقد مدد إعلان حالة الطوارئ الخاصة في المحاكم حتى 10 أيار.

تعمل المحاكم بصيغة الطوارئ، بحيث أن قسما مهما من الاجراءات المدنية والجنائية تتأجل. ويخلق استمرار حالة الطوارئ عبئا كبيرا ومتزايدا، سيكون ملموسا في المحاكم حين تعود الى العمل. تواصل المحكمة العليا العمل ولا سيما في الالتماسات الى محكمة العدل العليا. وتجري المداولات فيها – بما في ذلك المداولات التي بثت الاسبوع الماضي، وعنيت بأنظمة الملاحقة الرقمية التي تقوم بها المخابرات والشرطة للمواطنين – تدل على أنه يمكن تفعيل المحاكمة حتى في هذه الفترة، مع التشدد في قواعد التباعد الاجتماعي.

ينبغي أن يضاف الى كل هذا الحق الاساس، الذي يتمثل في حق الجمهور في الوصول الى الهيئات القضائية. فليس صدفة أن ليس للحكومة صلاحيات لوضع انظمة طوارئ لإغلاق المحاكم. فامكانية تسيير الاجراءات القضائية هي حق مدني أساسي. وتعليقها في أيام كورونا، بأمر موقع عليه من وزير، هو مس خطير بحق اساس هو المفتاح لتحقق كل باقي الحقوق، واضافة الى ذلك فان هذا يمس بمبدأ فصل السلطات.

ان احياء عموم الملفات التي يعالجها الجهاز القضائي حيوي لمجتمع يؤدي مهامه وكذا لانفاذ القانون الجنائي. مهمة على نحو خاص محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو، الذي موعد افتتاحها هو 24 أيار – بعد أسبوعين من نهاية الاعلان الحالي عن حالة الطوارئ في المحاكم. ينبغي التأكد من أن تعود المحاكم الى العمل في اقرب وقت ممكن بصيغة كاملة، حتى لو لم يكن يتوافق الأمر مع مصالح المتهم من بلفور.