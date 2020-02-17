24 قتيلا في هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو

واغادوغو– قتل 24 شخصا على الأقل وجرح وخطف 18 آخرون في هجوم الأحد على قرية بانسي في شمال بوركينا فاسو، وفق ما قال حاكم المنطقة العقيد سالفو كابوري.

وقال المسؤول في بيان اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه إن “الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 24 شخصا، بينهم قسّ كنيسة بروتستنتية. ونأسف أيضا على إصابة واختطاف 18 شخصا آخر”.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس “نفذت جماعة ارهابية هجوما ضد كنيسة في قرية بانسي أثناء مراسم صلاة الأحد”.

وأضاف أن “الحصيلة ليست نهائية، لكن الشهود والناجين تحدثوا عن عشرة قتلى”.

وتحدث هذا المصدر عن اختطاف القسّ من قبل المهاجمين، قبل أن يتأكد قتله.

وفي 10 شباط/فبراير، اقتحمت جماعة جهادية بلدة سِبّة واختطفت سبعة أشخاص من منزل قسّ. وبعد ثلاثة أيام، وجد خمسة منهم قتلى ومن بينهم القسّ، في حين عثر على الشخصين الآخرين وهما امرأتين سالمتين، وفق مسؤول محلي.

واغتيل كذلك عدة أئمة بيد جهاديين في شمال بوركينا فاسو منذ بداية الهجمات قبل أربعة أعوام. وصارت الهجمات أكثر تواترا ودموية.

وأدت هذه العمليات في بوركينا فاسو، المجاورة لمالي والنيجر، إلى مقتل حوالي 750 شخصا ونزوح 600 ألف آخرين منذ 2015.

ووفق الأمم المتحدة، قتل 4 آلاف شخص عام 2019 في هجمات جهادية في البلدان الثلاثة.

(أ ف ب)