24 لاعبة في تدريبات منتخب السيدات استعدادا لكأس العرب 2021

عمان -الغد- يواصل منتخب السيدات لكرة القدم، تدريباته اليومية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب والتي تنطلق 24 الجاري وتستمر حتى 6 أيلول المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

وأجرى المنتخب تدريبه اليوم الاثنين على ملعب الكرامة بمشاركة 24 لاعبة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب ديفيد ناشيمينتو إلى رفع مستويات اللياقة البدنية والجاهزية، قبيل الاستقرار على القائمة النهائية المشاركة في البطولة العربية والتي تأتي في إطار التحضيرات للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2022 عن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبي إيران وبنغلادش (المستضيف).

وشدد ناشمينيتو في تصريح للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، على أهمية البطولة العربية والتي ستشكل اختبارا أخيرا قبل المشاركة في التصفيات القارية منتصف أيلول المقبل.

يذكر أن منتخب النشميات جاء في المجموعة الثانية بكأس العرب، إلى جانب الجزائر وفلسطين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني.