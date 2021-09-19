24 مركزاً خدمياً للضمان الاجتماعي في المملكة

عمان – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصول عدد مراكز خدمتها الجديدة الدائمة إلى 24 مركزاً خدمياً فعّالاً، في عدد من غرف التجارة والبلديات، وذلك لتقديم خدماتها التأمينية للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.

وأفادت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الأحد،، أن مراكز الخدمة التي تُباشر أعمالها حالياً، توزعت في مختلف محافظات المملكة في كل من غرف تجارة عمان، وصناعة عمان، وتجارة الزرقاء، وتجارة الرصيفة، وتجارة المفرق، وتجارة إربد، وتجارة العقبة، وتجارة الكرك، وتجارة المزار الجنوبي، وكذلك في بلديات الموقر، وسحاب والجيزة في محافظة العاصمة، وإربد والرمثا وكفريوبا في محافظة إربد، والصالحية في لواء البادية الشمالية الشرقية في محافظة المفرق، وكفرنجة في محافظة عجلون.

كما تشمل المراكز؛ بلديات غور الصافي بلواء الأغوار الجنوبية، وشيحان في محافظة الكرك، ولواء ذيبان في محافظة مأدبا، وعين الباشا، والشونة الجنوبية الوسطى في محافظة البلقاء، ومفوضية البتراء (سلطة اقليم البتراء)، بالإضافة إلى مركز خدمة مكة مول في العاصمة عمان.

وتعمل المؤسسة حالياً على استكمال افتتاح مراكز خدمة جديدة لها في بلديات سما الروسان، والشونة الشمالية في محافظة إربد، والفحيص بلواء ماحص والفحيص في محافظة البلقاء، ومركز للضمان في مجمع الاستقلال مول في العاصمة عمان.بترا