24 مليون دينار أرباح البنك العربي الاسلامي الدولي في النصف الأول من عام 2019 وبنسبة نمو 4 %

ارتفعت ارباح البنك العربي الاسلامي الدولي لنهاية حزيران من العام الحالي إلى 24 مليون دينار قبل الضريبة مقابل 23 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018، بارتفاع نسبته 4 بالمئة ، وبحسب البيانات المالية التي افصح عنها البنك ، فقد وصلت محفظة ذمم البيوع والتمويلات المحلية إلى 1,399 مليون دينار ، وبلغت محفظة الودائع والتأمينات للحسابات المقيدة وغير المقيدة حوالي 2,222 مليون دينار بنسبة نمو مقدارها 4 بالمئة عن أرصدة عام 2018 البالغة 2,133 مليون دينار.

وقال عطوفة السيد محمد سعيد شاهين رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي ان البنك استطاع ان يحقق هذه النتائج الايجابية بالرغم من الظروف الاقتصادية المحيطة وتواضع معدلات النمو الاقتصادي من خلال حزمة إجراءات وبرامج تمويلية تتواكب مع كافة التطورات وبما يلبى طموحات عملاء البنك في مختلف مناطق المملكة.

بدوره أكد مدير عام البنك السيد إياد العسلي مواصلة الجهود لتعزيز العلاقة مع عملاء البنك والمبادرة بطرح الحلول والمنتجات التي تدعم أعمالهم وتلبي احتياجاتهم وتساعد في تطوير مشاريعهم، وبما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وإنجاح خطط الإصلاح والتنمية، معربا عن بالغ التقدير لعملاء البنك على ثقتهم ومؤازرتهم.

وأشار العسلي الى أن سياسة التوسع التي ينتهجها البنك من خلال فتح فروع ومكاتب وصلت إلى ٤٥ فرعاً و91 صرافا اليا في مختلف مناطق المملكة، تهدف الى تقديم وتوفير الخدمات المميزة والتي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الحنيفه، وفق أعلى معايير الجودة تقدمها كوادر مدربة ومؤهلة .

علماً بأن فوز البنك العربي الإسلامي الدولي مؤخرا بجائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2019 من مجلة ذا بانكر العالمية الرائدة في عالم الأعمال، يضاف إلى سجل البنك الحافل بالعديد من الجوائز والتكريمات من جهات محلية وعالمية لما يبذله من جهود في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة بهدف تحقيق تطلعات العملاء وخدمة مجتمعه واقتصاده المحلي, بالإضافه الى أن التكريم الحقيقي الذي يسعى له البنك دوما هو رضا عملائه ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم الشخصية والمالية.