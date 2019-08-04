24 مليون دينار أرباح “العربي الإسلامي” في النصف الأول

عمان- الغد– ارتفعت أرباح البنك العربي الإسلامي الدولي لنهاية حزيران (يونيو) من العام الحالي إلى 24 مليون دينار قبل الضريبة مقابل 23 مليون دينار للفترة ذاتها من الماضي، بارتفاع نسبته 4 %.

وبحسب البيانات المالية التي أفصح عنها البنك، فقد وصلت محفظة ذمم البيوع والتمويلات المحلية إلى 1,399 مليون دينار.

وبلغت محفظة الودائع والتأمينات للحسابات المقيدة وغير المقيدة حوالي 2,222 مليون دينار بنسبة نمو مقدارها 4 % عن أرصدة العام الماضي البالغة 2,133 مليون دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي محمد سعيد شاهين “إن البنك استطاع أن يحقق هذه النتائج الإيجابية بالرغم من الظروف الاقتصادية المحيطة وتواضع معدلات النمو الاقتصادي من خلال حزمة إجراءات وبرامج تمويلية تتواكب مع التطورات كافة وبما يلبي طموحات عملاء البنك في مختلف مناطق المملكة”.

وبدوره، أكد مدير عام البنك إياد العسلي مواصلة الجهود لتعزيز العلاقة مع عملاء البنك والمبادرة بطرح الحلول والمنتجات التي تدعم أعمالهم وتلبي احتياجاتهم وتساعد على تطوير مشاريعهم، وبما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وإنجاح خطط الإصلاح والتنمية، معربا عن بالغ التقدير لعملاء البنك على ثقتهم ومؤازرتهم.

وأشار العسلي الى أن سياسة التوسع التي ينتهجها البنك من خلال فتح فروع ومكاتب وصلت إلى 45 فرعاً و91 صرافا آليا في مختلف مناطق المملكة، تهدف الى تقديم وتوفير الخدمات المميزة التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الحنيفة، وفق أعلى معايير الجودة تقدمها كوادر مدربة ومؤهلة.

علماً بأن فوز البنك العربي الإسلامي الدولي مؤخرا بجائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن للعام 2019 من مجلة “ذا بانكر” العالمية الرائدة في عالم الأعمال، يضاف إلى سجل البنك الحافل بالعديد من الجوائز والتكريمات من جهات محلية وعالمية لما يبذله من جهود في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة بهدف تحقيق تطلعات العملاء وخدمة مجتمعه واقتصاده المحلي، بالإضافة الى أن التكريم الحقيقي الذي يسعى له البنك دوما هو رضا عملائه ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الشخصية والمالية.