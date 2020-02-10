24.3 مليون دينار الأقساط المكتتبة للتأمين الإسلامية للعام 2019

عمان-الغد- أعلنت شركة التأمين الإسلامية عن نتائجها المالية حتى 31/12/2019 وقال رئيـس مجلـس إدارة الشـركة موسـى شــحادة إن النتائج المالية المتحققة للشركة والحمد لله كانت مقبولة على الرغم من مختلف التحديات والأزمات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالمنطقة وتواجه الاقتصاد الوطني والقطاع التأميني حيث حافظت الشركة على مكانة مميزة في سوق التأمين والتأمين التكافلي الإسلامي داخل الأردن وخارجه مشيدا بقدرة الإدارة وكفاءتها في تنفيذ استراتيجية الشركة وإدارة وتطبيق نظام التكافل الإسلامي خدمة للاقتصاد الوطني والمحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات.

وقد صادق مجلس إدارة الشركة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام 2019 وأوصى إلى الهيئة العامة العادية باعتمادها وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6 % من رأسمال الشركة توزع من الأرباح المدورة لهذا العام وذلك في اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 30/3/2020.

وبين شحادة أن إجمالي الأقساط المكتتبة بلغ حوالي 24.334 مليون دينار، أما التعويضات المدفوعة خلال العام 2019 فقد بلغت حوالي 19.210 مليون دينار مقابل حوالي 18.595 مليون دينار للعام 2018، فيما بلغت أرباح الشركة المتحققة في نهاية عام 2019 قبل الضريبة حوالي 1.805 مليون دينار.

وكانت حصة المساهمين من الأرباح قبل الضريبة حوالي 1.633 مليون دينار مقابل حوالي 1.409 مليون دينار لعام 2018 وبلغت حصة حملة الوثائق من الأرباح 172 ألف دينار مقابل 16 ألف دينار للعام 2018.

أما مجموع موجودات الشركة للعام 2019 فقد بلغت حوالي 39.784 مليون دينار مقابل حوالي 40.339 مليون دينار للعام 2018 , في حين بلغت حقوق المساهمين حوالي 19.839 مليون دينار مقابل حوالي 19.904 مليون دينار للعام 2018.

من جانبه قال مدير عام شركة التأمين الإسلامية رضا دحبور أن شركة التأمين الإسلامية هي أول شركة تأمين إسلامي في الأردن تأسست العام 1996 وعززت مفهوم التأمين التعاوني ولبت احتياجات المواطنين الراغبين في التأمين الإسلامي وحازت على العديد من الجوائز أحدثها جائزة الابتكار والتميز وحصلت على تصنيف ائتماني بدرجة A للقدرة المالية التكافلية وبمنظور مستقبلي مستقر للمرة السادسة على التوالي ، حيث قيمت درجتها الائتمانية بمعدل(76-80) مما يثبت كفاية معايير الحماية المتوفرة في الشركة، وقد حققت الشركة هذا العام هامش ملاءة مالية نسبتها 294 %، ويوجد لدى الشركة احتياطيات كافية لمواجهة المخاطر مما يدعم نمو الأعمال وتحسين الربحية بالإضافة إلى وجود حوكمة شرعية تشرف على مشروعية أعمالها.

ومن الجدير بالذكر انه تم تجديد رخصة شهادة الآيزو لنظام إدارة الجودة المطبق في الشركة، بحيث تقدم الشركة كافة خدماتها التأمينية وفق أحدث معايير الجودة العالمية وبما يتوافق مع معيار الآيزو الدولي 9001:2015 .