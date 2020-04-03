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240 إصابة جديدة بـ”كورونا” في الإمارات

منذ 35 دقيقة
الإمارات

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أبوظبي- رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الحالات التي تم تشخيصها إلى 1264 حالة.
واعلنت وزارة الصحة الإماراتية في بيان صحفي اليوم الجمعة، شفاء 12 حالة جديدة من الفيروس ليكون مجموع حالات الشفاء 108 حالات.
كما سجلت الوزارة حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 51 عاما، يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 9 حالات.
وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.
وكانت الامارات علقت عودة المقيمين المسافرين خارجها شهرًا، كما علقت منح تأشيرات الزيارة والإقامات الجديدة ومنعت مواطنيها من السفر وقيدت حركة طيران الركاب، وفعلت العمل والتعلم عن بعد لمواجهة هذه الجائحة.–(بترا)

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