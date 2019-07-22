إسطنبول – انطلقت الأحد فعاليات النسخة الـ31 من سباق “البوسفور الدولي للسباحة”، والذي يقوم خلاله المشاركون بالسباحة من قارة آسيا إلى قارة أوروبا في أقل من ساعة، حيث يبدأ المشاركون السباق من الضفة الآسيوية لسباحة مسافة 6.5 كيلومترات باتجاه بحر “مرمرة” أولا، قبل الوصول للضفة الأخرى الأوروبية.

وبإمكان المشاركين الأكثر خبرة إنهاء السباق في زمن 50 دقيقة، ولتكون “خبيرا” ليس معناه أن تمتلك أفضل عضلات أو أفضل تدريب للسباحة، ولكن السر يكمن في معرفة اتجاهات تيارات المياه.

وسجلت هذه النسخة أكبر عدد من المشاركين في السباق خلال النسخ الماضية بأكملها بمجموع 2400 شخصا، نصفهم أتراك والنصف الآخر من الأجانب، ويمكن لأي رياضي المشاركة في هذا السباق بشرط امتلاكه لرخصة سباحة أو كارنيه يشير إلى أنه مدرب محترف، ورسوم المشاركة في السباق تبلغ 200 يورو.

ووفقا لبلدبة إسطنبول، فقد أتى المشاركون في 59 دولة، أصغرهم يبلغ من العمر 14 عاما وأكبرهم 89 عاما.

ويشارك في هذا السباق أيضا الدومينيكاني ماركوس دياز، وهو أحد سباحين المسافات الطويلة بالمياة المفتوحة الأكثر شهرة على مستوى العالم حيث في عام 2010 اشتهر لقيامه بالسباحة بين 5 قارات. (إفي)