242 مليون دولار عائدات قطاع السياحة الشهر الماضي

تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الى ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني من عام 2022 بمقدار 112.2 مليون دينار (158.3 مليون دولار) او ما نسبته 188.4% عن مستواه خلال ذات الشهر من العام الماضي ليصل الى 171.8 مليون دينار (242.3 مليون دولار) وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح خلال ذات الشهر بنحو 138.7 ألف سائح ليصل الى 205.5 ألف سائح.

وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 40.7% من اجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) ما نسبة 22.3% من اجمالي الدخل السياحي، وأبرزها العراق بنسبة مساهمة بلغت (7.7%)، وسوريا (4.0%)، وفلسطين (3.4%).

أما في المرتبة الثالثة، فجاء السياح من دول الخليج العربي بنسبة مساهمة بلغت 19.8%، ومن أبرزها السعودية (10.4%)، والكويت (4.5%)، وعمان (2.2%).

وفي المرتبة الرابعة حلت الجنسية الأوروبية بنسبة مساهمة بلغت 9.2%، ومن أبرزها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا وهولندا والسويد وروسيا وهنغاريا بنسبة اجمالية بلغت 5.8% من اجمالي الدخل السياحي. اما الولايات المتحدة الامريكية، فشكلت ما نسبته 2.8% من اجمالي الدخل السياحي.