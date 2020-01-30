24491 اعتراضاً على نتائج بعثات ومنح وقروض التعليم العالي

عمان– كشف الناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب أن عدد الاعتراضات الالكترونية للنتائج الأولية للطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض، بلغ نحو 24491 اعتراضاً.

وقال في تصريح، إنه سينتهي اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة مساء، تقديم الوثائق المعززة لهذه الاعتراضات، متوقعاً إعلان النتائج النهائية نهاية شباط المقبل .

وأضاف أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة الاعتراضات والتأكد من الوثائق التي قدمها المعترضون، مؤكدا ان ان الوزارة ستعيد احتساب النقاط، وتصويب وضع الطالب إذا استدعى الأمر ذلك، مشيرا إلى تعاون الجامعات مع الوزارة، إذ تم تأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة الذين تم ترشيحهم في النتائج الأولية حتى صدور النتائج النهائية.

ودعا الطلبة الذين لم يتم ترشيحهم، الى الالتزام بتعليمات الجامعة، وتسديد الرسوم الجامعية في موعدها، مشيراً إلى أنه في حال اعلان النتائج النهائية للترشيح، وكان اسم الطالب من بينها، يقوم بإجراء معاملة لاسترداد الرسوم التي دفعها ، وهذا ما هو مطبّق في الأعوام الماضية.

يشار إلى أن الوزارة أعلنت في 14 من الشهر الحالي القوائم الأولية للطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2019 / 2020، كما فتحت باب الاعتراضات الكترونيا على تلك القوائم لمن لم يحالفهم الترشح لغاية يوم الثلاثاء الماضي.

بترا