249 اتفاقية منح دعم لصغار المزارعين في المحافظات بإجمالي 827.8 ألف دولار

عمان- الغد- تقوم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) بتنفيذ 249 اتفاقية مِنح دعم وتطوير المشاريع الزراعية الإنتاجية لمجموعات الإدّخار والائتمان والجمعيات وأعضاء مدارس المزارعين الحقليّة من خلال مشروع التنمية الريفية والتشغيل والذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد).

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشار الزعبي إن هذه الاتفاقيات لدعم 249 منحة للمشاركين المستفيدين منها 171 منحة جماعية و 78 منحة فردية لدعم المشاريع الزراعية الانتاجية في محافظات البلقاء، عجلون، جرش، المفرق و مأدبا ، حيث بلغ إجمالي قيمة المنح المقدّمة حوالي 827.8 ألف دولار، بمعدل 4500 دولار لكل منحة جماعية و 1500 دولار للمنحة الفردية.

واشتملت مقترحات المشاريع المقدّمة للحصول على المنح على أفكار ريادية لمشاريع إنتاجية زراعية وتوفير فرص عمل لقطاعي الشباب والنساء، وستعمل على تحسين مستوى معيشة الأسر في المحافظات المستهدفة.

وأوضح الزعبي أنه سيتم تحويل مبالغ المنح للمستفيدين عبر المحافظ الإلكترونية في كل محافظة لأول وبتكلفة تفضيلية أقل ب 65% من التكلفة المتعارف عليها ، حيث تم البدء بتحويل المبالغ لكل من صغار المزارعين المستفيدين في محافظتي جرش وعجلون، وستستكمل المؤسسة إجراءات التحويل لباقي المستفيدين في المحافظات الثلاثة الباقية :المفرق والبلقاء ومأدبا خلال الأيام المقبلة، مؤكّداً أن هذه الإجراءات ستعتمد المؤسسة تطبيقها في كافّة برامجها .

يذكر أنه قد تمّ توقيع 150 منحة لدعم وتطوير سلسلة القيمة للمحاصيل الزراعية الانتاجية خلال العام الماضي بقيمة بلغت 381 الف دولار ، توزعت على المحافظات المستهدفة ، حيث ساهمت في توفير 646 فرصة عمل.

وجاء تنفيذ أنشطة تطوير ودعم مجموعات الادخار والائتمان والجمعيات والدعم الفني وتوجيه أعمال المشاريع الصغيرة بالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن، حيث تم توجيه وإرشاد مجموعات المزارعين والمرأة الريفية والشباب للمجموعات التي تم انشائها من خلال تدريبات متخصصة تتعلق بتطوير مشروعات إنتاجية خاصة بتطوير سلسلة القيمة الزراعية والمشاريع الانتاجية الزراعية.

وبيّن الزعبي أنه تم ربط تشكيل مجموعات الادخار والائتمان بتقديم المنح من المشروع والدعم الفني وتوجيه اعمال المشاريع الصغيرة بهدف تحسين قدراتهم على كتابة مقترحات مشاريع للحصول على المنح، حيث تم فتح باب التقدم للإستفادة من برنامج مِنَح دعم وتطوير سلسلة القيمة ونماذج الأعمال الريادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمجموعات التي تم تأسيسها وتأهيلها بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، مؤكّداً أنه تم تقييم الطلبات بشفافية من خلال لجنة مشتركة من المؤسستين.

يذكر ان مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل هو مشروع زراعي تنموي يهدف الى دمج صغار المزارعين في سلسلة القيمة وتحسين فرص الحصول على التمويل في المناطق الريفية من خلال بناء القدرات الفنية والتنافسية لهم وتفعيل مشاركتهم في سلاسل القيمة وبناء القدرات من النواحي الفنية والأعمال وتشجيعهم على تشكيل مجموعات وجمعيات وتحسين كفاءة سلسلة القيمة وتطويرها من خلال زيادة حجم الصادرات من الخضار والفواكة ذات القيمة العالية وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية.