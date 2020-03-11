25 آذار آخر موعد للعمالة المخالفة لمغادرة البلاد

عمان-الغد– قالت وزارة العمل في بيان صادر عنها اليوم، انه تم تحديد يوم ٢٥ /اذار للعمالة الوافدة المخالفة الحاصلين على وثيقة مغادرة نهائية ( خروج بلا عودة)، لمغادرة أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بشكل نهائي، وهم ممن استفادوا من الإعفاءات الواردة في قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمال غير الأردنيين.

وبحسب أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، بين أن الوزارة قامت بنشر أسماء جميع العمال غير الأردنيين والبالغ عددهم ٤٣٣ /عامل، ممن لم يغادرو أراضي المملكة على الموقع الالكتروني للوزارة www.mol.gov.jo ، لافتا أنه يتاح للعمال المخالفين الدخول على الموقع والتاكد من اسمائهم.

وأضاف الحديدي ان كشوفات العمال غير الاردنيين هم من حصلوا على مغادرة نهائية لاراضي المملكة او قاموا بسحب ضمانهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات المغادرة النهائية ، وتم الغاء تصاريح عملهم وبالتالي اصبح وضعهم غير قانوني ومخالفين لقانون العمل .

وأوضح الحديدي بان وزارة العمل ستعمل على التعميم على اسماءهم لدى الجهات الامنية لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد.

وشدد الحديدي بانه في حال عدم مغادرة هؤلاء العمال الاراضي الاردنية قبل تاريخ 25 آذار فانه سيتم الرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم ومن ثم ترحيلهم الى بلادهم.