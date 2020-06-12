عمان- الغد- سُجِّلت في المملكة، اليوم الجمعة، (25) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها حالتان محليّتان، و(23) حالة غير محليّة، وعلى النحو الآتي:

▪︎حالة واحدة مخالطة في مدينة الرمثا.

▪︎حالة واحدة مخالطة في محافظة العاصمة.

▪︎(15) حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر. (13 من جمهوريّة مصر، و1 من المملكة العربيّة السعوديّة و1 من دولة الكويت)

▪︎(8) حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر، أحدهم أردني، والبقيّة من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (915) حالة.

سُجِّلت أيضاً حالة شفاء واحدة لهذا اليوم في مستشفى الملكة علياء.

تمّ إجراء (7718) فحصاً مخبريّاً اليوم، وهو أعلى رقم فحوصات يومي يتمّ تسجيله حتى الآن، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (257149) فحصاً.