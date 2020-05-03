25 عينة سلبية لكوادر مستشفى الرويشد الحكومي

الرويشد- بينت الفحوصات المخبرية للكوادر الطبية والتمريضية والفنية والادارية في مستشفى الرويشد الحكومي خلو 25 عينة من فيروس كورونا المستجد من اصل 50 عينة تم سحبها حسب مدير المستشفى الدكتور موسى ابو عاقولة.

بين الدكتور ابو عاقولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان المستشفى بانتظار نتائج العينات المتبقية وعددها 25 عينة.

واوضح ان العينات اخذت من الكوادر العاملة بأقسام الاسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة والاسنان كونها تتعامل مع طالبي الخدمات الصحية من المواطنين بشكل يومي ومباشر، مشيرا الى ان هذه الاجراءات تأتي ضمن النظرة الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الكوادر الطبية والتمريضية والمواطنين على حد سواء.

واشار الى انه سيتم اخذ عينات اضافية من بعض العاملين في المستشفى والبالغ عددهم 130 موظفا بهدف التأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد. وبين ان فرق الصحة تعمل على مدار الساعة لفحص القادمين من خلال معبر الكرامة الحدودي مع العراق، مشيرا الى ان كافة الفحوصات التي اجريت للسائقين سلبية.

بترا