25 فرصة استثمارية جديدة في قطاع السياحة

طارق الدعجة

عمان- طرحت هيئة الاستثمار، مؤخرا، 25 فرصة استثمارية في قطاع السياحة تتضمن دراسات جدوى أولية حول طبيعة كل مشروع والعائد المتوقع وفي بيانات صادرة عن الهيئة.

ووفقا للبيانات، يقدر حجم الاستثمار في هذه المشاريع بحوالي 2.188 مليار دولار موزعة في العديد من محافظات المملكة.

وقال الناطق الإعلامي في الهيئة بلال أبوزيد “إن الهيئة قامت بالشراكة مع المؤسسات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بإعداد فرص استثمارية في العديد من القطاعات من بينها السياحة وبما يتناسب مع ميزتها النسبية”.

وبين أبوزيد أن “الهيئة” بدأت بالترويج لهذه الفرص عبر المؤتمرات الافتراضية مع المستثمرين، إضافة الى السفارات ومنصة المغتربين الأردنيين بالخارج والقطاع الخاص بالخارج والتواصل مع المستثمرين المستهدفين.

وأوضح أن الهيئة تقوم بالتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص بمتابعة تطوير وتحديث ملفات الفرص الاستثمارية، مشيرا الى وجود اهتمام بالفرص الاستثمارية من مستثمرين؛ حيث يتم المتابعة معهم من أجل تنفيذها على أرض الواقع.

وتشمل الفرص إنشاء مشروع تلفريك في مدينة البترا بحجم استثمار يصل الى 37 مليون دولار؛ إذ يتوقع أن يحقق هذا المشروع عائدا بنسبة 17 % وفترة استرداد في غضون 7 سنوات.

كما تشمل الفرص إنشاء حديقة العجائب في مدينة البترا تحتوي على مجسمات لعجائب الدنيا السبع في تصميم يعكس طابع هذه العجائب بحجم استثمار يصل الى 12.5 مليون دينار؛ إذ يتوقع أن يحقق هذا المشروع عائدا بنسبة 18 % وفترة استرداد متوقعة في غضون 8 سنوات.

وتشمل أيضا منتجعا استشفائيا في محافظة الطفيلة من خلال الاستفادة من المياه المعدنية بالمنطقة بحجم استثمار يصل الى 5 ملايين دولار؛ إذ يتوقع أن يحقق هذا المشروع عائدا بنسبة 21 % وفترة استرداد في غضون 6 سنوات.

كما تشمل منتجع بانوراما -المطل في محافظة العقبة، ويتضمن بحيرة وناديا رياضيا وسوقا تجاريا بحجم استثمار يصل الى مليار دولار؛ إذ يتوقع أن يحقق عائدا بنسبة 17 % وفترة استراداد في غضون 6 سنوات.

وتحتوي الفرص أيضا على إنشاء منتجع سياحي -منطقة التجمعات الشمالية في منطقة البحر الميت، يتضمن مطاعم ومقاهي بحجم استثمار يصل الى 142.8 مليون دولار؛ إذ يتوقع أن يحقق عائدا بنسبة 17 % وفترة استرداد في غضون 6 سنوات، إضافة الى فندق 5 نجوم في المنطقة نفسها بحجم استثمار يصل الى 65 مليون دولار.

كما تشمل منتجعا سياحيا طبيعيا في منطقة عجلون التنموية يتضمن إنشاء فنادق فئة 3 الى 4 نجوم، وسوقا تراثيا وأماكن ترفيهية بحجم استثمار يصل الى 75 مليون دولار؛ إذ يتوقع أن يحقق المشروع عائدا بنسبة 17 % وفترة استرداد في غضون 6 سنوات.

وتحتوي الفرص على إنشاء منطقة زارا الجنوبية في منطقة البحر الميت، وتتضمن إنشاء منتجعات سياحية بحجم استثمار يصل الى 200 مليون دولار؛ إذ يتوقع أن يحقق عائدا بنسبة 17 % وفترة استرداد في غضون 6 سنوات.

وتتضمن الفرص إنشاء نادي رماية في منطقة إقليم البترا بحجم استثمار يصل الى 1.5 مليون دولار؛ إذ يتوقع أن يحقق عائدا بنسبة 13 % وفترة استراداد 9 سنوات، إضافة الى مشروع مراكز للأنشطة الرياضية الداخلية في مدينة البترا بحجم استثمار يصل الى 3.3 مليون دولار.

وتشمل إنشاء نزل فندقية في محافظة العاصمة من خلال إقامة فندق ومطعم سياحي ومقهى ونادي لياقة بدنية بحجم استثمار يصل الى 598 ألف دولار؛ إذ يتوقع أن يحقق هذا المشروع عائدا بنسبة 18 % وفترة استرداد في غضون 7 سنوات، إضافة الى إنشاء سينما خماسية الأبعاد في منطقة البترا بحجم استثمار يصل الى مليوني دولار.

وتحتوي الفرص على إنشاء شقق فندقية خمس نجوم في محافظة العاصمة بحجم استثمار يصل الى 60 مليون دولار، إضافة الى إنشاء تجمع سياحي طبيعي ومركز مؤتمرات في منطقة عجلون التنموية بحجم استثمار يصل الى 80 مليون دولار.

وتضمن الفرص إنشاء تجمع فنادق ومراكز ضيافة في منطقة البوليفارد بحجم استثمار يصل إلى 107 ملايين دولار، إضافة الى حلقة البترا الترفيهية بحجم استثمار يصل الى 7 ملايين دولار وسوق تراثي في محافظة البلقاء بحجم استثمار يصل الى 4 ملايين.

وتشمل أيضا إنشاء فندق 5 نجوم في محافظة العقبة بحجم استثمار يصل الى 128 مليون دولار، إضافة الى مخيم سياحي بيئي في محافظة مادبا بحجم استثمار يصل الى 1.4 مليون دولار ومشروع إنشاء مدينة ترفيهية في محافظة العقبة بحجم استثمار يصل الى 14 مليون دولار.

وتتضمن أيضا إنشاء مزرعة جمال في منطقة إقليم البترا بحجم استثمار يصل الى 5.5 مليون دولار، إضافة الى مشروع الواقع الافتراضي لموقع البترا بحجم استثمار يصل الى 4 ملايين دولار، ومشروع ترفيهي سياحي في غمدان بحجم استثمار يصل الى 228 مليون دولار.

كما تحتوي الفرص على مشروع ميدان الفروسية في مدينة البترا بحجم استثمار يصل الى 8.5 مليون دولار، ومشروع مطعم سياحي فاخر في محافظة البلقاء بحجم استثمار يصل الى 1.4 مليون دينار.