25 مليون دينار الخسائر الشهرية للبلديات بسبب كورونا

عمان – توقع مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، أن تتجاوز خسائر بلديات المملكة الـ 25 مليون دينار شهرياً عن كل شهر إغلاق.

وعزا العزام في حديثه لـ(بترا) تلك الخسائر إلى نقصان الإيرادات من عوائد المحروقات ومخالفات السير والنفقات الإضافية التي ترتبت على البلديات بسبب عمليات التعقيم واستخدام وشراء آليات ومعدات لغايات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح، أن البلديات بذلت جهوداً جبارة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن لجان الطوارىء فيها وبإشراف وزارة الإدارة المحلية ودعم بنك تنمية المدن والقرى مستمرة بأعمالها لحين الانتهاء من جائحة كورونا.

وقال العزام، إن بنك التنمية وباشراف وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري عزز من إمكانيات البلديات لتتمكن من القيام بأعمالها خلال الأزمة الحالية، منوهاً إلى أن الدعم المقدم جاء كسلف طوارىء ولكافة بلديات المملكة.

وبين أن بنك التنمية بكافة فروعه استمر بالعمل لمتابعة وتعزيز دور البلديات، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة وإدارة البنك تعمل كخلية طوارىء وعلى مدار الساعة لتسهيل عمل البلديات وتعزيز إمكانياتها.

يشار إلى أن موازنات بلديات المملكة بلغت نحو 460 مليون دينار مع المنح خلال العام الماضي.

على صعيد ذات صلة، وافق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، على تنسيب وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، بتعيين مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، أسامة العزام، أميناً عاماً لوزارة الإدارة المحلية بالوكالة، إلى جانب وظيفته وذلك عقب استقالة الأمين العام السابق، باسم الطراونة.(بترا)