عمان- الغد- سُجِّلت اليوم الأربعاء، 25 وفاة و(2091) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
– (765) في محافظة العاصمة عمّان.
– (503) في محافظة إربد، منها (59) في الرمثا.
– (134) في محافظة الزرقاء.
– (133) في محافظة المفرق.
– (133) في محافظة جرش.
– (106) في محافظة البلقاء.
– (91) في محافظة الكرك.
– (63) في محافظة عجلون.
– (46) في محافظة العقبة.
– (44) في محافظة الطفيلة.
– (41) في محافظة مأدبا.
– (32) في محافظة معان، منها (3) في البترا.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (281,983) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (26,173) حالة.
– سُجّلت (25) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3652) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (120) حالة، فيما غادرت (132) حالة.
– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1005) حالات.
– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (852) بنسبة إشغال (20%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (302) بنسبة إشغال (33%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (148) بنسبة إشغال (17%).
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2902) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (252,158) حالة.
– تمّ إجراء (20,453) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,022,626) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (10.22%).
عمان- الغد- سُجِّلت اليوم الأربعاء، 25 وفاة و(2091) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي: