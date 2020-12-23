عمان- الغد- سُجِّلت اليوم الأربعاء، 25 وفاة و(2091) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (765) في محافظة العاصمة عمّان.

– (503) في محافظة إربد، منها (59) في الرمثا.

– (134) في محافظة الزرقاء.

– (133) في محافظة المفرق.

– (133) في محافظة جرش.

– (106) في محافظة البلقاء.

– (91) في محافظة الكرك.

– (63) في محافظة عجلون.

– (46) في محافظة العقبة.

– (44) في محافظة الطفيلة.

– (41) في محافظة مأدبا.

– (32) في محافظة معان، منها (3) في البترا.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (281,983) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (26,173) حالة.

– سُجّلت (25) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3652) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (120) حالة، فيما غادرت (132) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1005) حالات.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (852) بنسبة إشغال (20%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (302) بنسبة إشغال (33%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (148) بنسبة إشغال (17%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2902) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (252,158) حالة.

– تمّ إجراء (20,453) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,022,626) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (10.22%).