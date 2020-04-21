25.7 مليار دولار إيرادات هواوي في الربع الأول

عمان – كشفت هواوي عن نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2020 معلنةً عن تحقيق إيرادات بلغت 7ر25 مليار دولار تقريبا،ً بزيادة قدرها 4ر1% سنوياً.

وحسب بيان صحافي عن مكتبها الإقليمي في عمان، بلغ هامش الربح الصافي للشركة في الربع الأول من عام 2020 ما نسبته 3ر7%، حيث جاءت النتائج متوافقة مع توقعات الشركة التي ركزت خلال فترة أزمة كورونا الحالية على دعم أعمال عملائها والتعاون الوثيق مع شركائها على مساعدة الدول التي تعمل بها ومؤسساتها بالأدوات والحلول التكنولوجية التي تسهم في تخفيف حدة الأزمة وزيادة فاعلية طرق التعامل معها. ومع استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، تتخذ هواوي تدابير استباقية لضمان سلامة موظفيها، وتحرص على التعاون مع مورديها وشركائها وعملائها من أجل مواكبة التحديات التي تواجه الإنتاج والوفاء بمتطلبات المرحلة الحالية.

واستأنفت الشركة عمليات الإنتاج بشكل كامل وتواصل أعمالها بشكل معتاد، وتركز أولوياتها على الوفاء بمتطلبات المرحلة الحالية لاستمرار تزويدها لعملائها بالمنتجات والحلول اللازمة لهم ضمن كافة القطاعات والصناعات.

وفي ضوء زيادة الاعتماد على شبكات الاتصالات خلال الأزمة الحالية، تبرز أهمية ضمان استمرار الشبكات بتقديم خدماتها وقدرتها على استيعاب كافة المتطلبات المتزايدة، لذا، تبذل هواوي قصارى جهدها لدعم شركات الاتصالات من أجل ضمان تشغيل شبكاتها بشكل آمن ومستقر. وتسخّر الشركة جميع طاقاتها من أجل تلبية متطلبات الشبكات في ظل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وزيادة الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي والعمل والتعليم عن بعد وارتفاع حجم التجارة الإلكترونية لتلبية الاحتياجات اليومية.

ومنذ بداية الأزمة، أطلقت هواوي وشركاؤها العديد من الخدمات الطبية التي تعتمد على تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي بشكل متسارع، حيث توظف الشركة حالياً خبراتها وجهودها للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

بترا