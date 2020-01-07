250 حدثا موقوفا في دور التربية والتأهيل.. ما هي تهمهم؟

عمان – بلغ عدد الموقوفين في دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الشهر الماضي 250 حدثا، بينهم 8 اناث.

وبحسب مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في الوزارة محمود الهروط، فإن عدد الأحداث الخارجين من مراكز توقيف الأحداث التابعة للوزارة في الشهر ذاته، بلغ 271 حدثا، مبينا أن تهم الأحداث تنوعت بين السرقة، وشروع بالقتل، واتلاف اموال الغير، والايذاء البسيط والبليغ، والقضايا الجنسية، والتسبب بالوفاة، ومقاومة موظفين أو رجال أمن، وقضايا المخدرات.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس لـ(بترا): إن الوزارة مهتمة بمراكز توقيف الأحداث، وتقدم لهم برامج تأهيلية متخصصة، كما استحدثت الوزارة سابقا مكتبا لمراقبة السلوك في محكمة أمن الدولة لمتابعة قضايا الأحداث المتهمين بالتعاطي والاتجار بالمخدرات.

وأشار إلى ان الوزارة تطبق برنامجا للتدابير غير السالبة للحرية للأحداث، تندرج في السياسة الحديثة لمعاملة الأحداث، وهدفها تقبل المجتمع للأحداث، واحتضانهم لضمان عدم تكرار ارتكابهم للجنح. -(بترا)