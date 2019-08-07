2500 مراجع لبعثة الحج الطبية

أحمد الرواشدة

مكة المكرمة- وصل عدد الحالات الطبية التي تعاملت معها عيادات مساكن منطقة العزيزية في مكة المكرمة الى 2500 حالة مرضية من ضمنها حالة حرجة يتم معالجتها في المستشفى حسب رئيس البعثة الطبية امين عام وزارة الصحة الدكتور حكمت ابو الفول.

وقال ان عيادات البعثة الطبية في مكة المكرمة تعاملت مع اكثر من 2500 حالة مرضية مختلفة، وتنوعت الحالات المرضية مابين مزمنة تعاني من السكري والضغط وامراض القلب وهي مشخصة من المملكة الاردنية الا ان معظم هذه الحالات لم تأخذ الادوية.

وبين ابو الفول انه سابقا تم تحويل حالتين الى مستشفيات السعودية وقد غادرتا المستشفى، مشيرا انه لا يوجد اي حوادث وتقدم لهم الرعاية الصحية بشكل كامل.

واشار ابو الفول ان العيادات الطبية المنتشرة في مقر بعثة الحجاج الاردنيين ولاول مرة يتوفر فيها اطباء من كافة الاختصاصات للتعامل مع الحالات المرضية واجراء العناية الطبية والعلاج اللازم لها.