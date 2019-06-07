2517 شكوى بخصوص كسر خطوط مياه في محافظات الشمال

أحمد التميمي

إربد – تعاملت شركة مياه اليرموك مع 2517 شكوى لخطوط مياه تعرضت للكسر في محافظات الشمال، وبمعدل 84 شكوى يومياً خلال شهر رمضان.

وكان لمحافظة إربد النصيب الأكبر منها وبحوالي 1572 شكوى وبمعدل 52 شكوى يومياً ببنما في محافظة جرش 427 شكوى ومحافظة عجلون 270 شكوى و 148 شكوى في محافظة المفرق وكلها تم التعامل معها بشكل يومي.

وقال مدير عام الشركة المهندس نبيل الزعبي، إن كوادر الشركة باختلاف مواقعها عملت بكل طاقاتها ليلاً ونهاراً خلال فترة شهر رمضان الفضيل لمتابعة ادوار توزيع المياه ومتابعة وحل شكاوى المواطنين في مناطق اختصاص الشركة حيث شهد الشهر عدداً غير مسبوق لشكاوى الصرف الصحي وشكاوى خطوط المياه التي تعرضت للكسر.

وأشار إلى أن كوادر صيانة شبكات الصرف الصحي تعاملت مع 1028 شكوى فيضان صرف صحي في قصبة إربد و1405 شكوى في محافظة إربد وبمعدل 46 شكوى يومياً كما تم التعامل مع 169 شكوى في محافظة جرش و146 شكوى في محافظة المفرق و94 شكوى في محافظة عجلون خلال شهر رمضان.

وبلغ إجمالي شكاوى الصرف الصحي التي تعاملت معها الشركة خلال نفس الشهر 1814 شكوى بمعدل 60 شكوى يومياً 95% منها كان سببه سوء الاستخدام لشبكات الصرف الصحي، ومما شكل عبئاً كبيراً على فرق الصيانة وخاصة في فترات ما بعد الإفطار.

وأوضح الزعبي أن جميع هذه الشكاوى سواء الصرف الصحي أو المياه تم التعامل معها أولا باول وعدم إتاحة المجال لتراكمها حرصاً على عدم حدوث مكاره صحية والحيلولة دون توقف التزويد المائي عن المواطنين خلال الشهر الفضيل في ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق.

وأكد الزعبي أن شهر رمضان شهد تنفيذ العديد من المشاريع المهمة في مختلف المحافظات وخصوصا في قصبة اربد والتي اسهمت في اسهمت في انهاء معاناة سنوات سابقة لحوالي 15 الف مشترك في مناطق متفرقة كانت تعتبر مناطق ساخنة وما زال هناك عدد من المشاريع تحت التنفيذ نتوقع ان يكون لها نتائج ايجابية خلال فترة الصيف.

وأكد الزعبي استمرار العطاء والانجازات والسعي الدؤوب لتطوير الخدمات تلبية لدعوات جلالته وحرصه الكبير على تقديم كل ما نستطيع من جهد لخدمة الوطن والمواطن.