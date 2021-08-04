2,55 مليون دينار الأرباح النصف سنوية قبل الضريبة لـ”المتكاملة للتأجير التمويلي”

عمان-الغد- أعلنت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي عن النتائج المالية المرحلية للنصف الأول من العام الحالي للفترة المالية المنتهية في 30 حزيران 2021 والتي حققت خلالها الشركة زيادة في صافي الأرباح بعد الضرائب وبنسبة نمو مقدارها 11.3 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ 1,939,913 مليون دينار مقارنة مع 1,742,487 مليون دينار للعام 2020. وأظهرت البيانات المالية أن إجمالي الموجودات بلغت 87,587,732 مليون دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين بعد التوزيعات 19,678,788 مليون دينار مع نهاية شهر حزيران 2021.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال ايليا جاد وكيلة عضو مجلس الإدارة والمدير العام للشركة: ” تمكنت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي من الصمود في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة “كورونا” على الأعمال والبيئة الاقتصادية، وتابعت تثبيت مكانتها المتقدمة كأحد أكبر الشركات الرائدة في قطاع التأجير التمويلي في الأردن من خلال تحقيق أداءٍ قوي يعكس استراتيجية عملنا التي ترتكز على توزيع المخاطر وتدعيم القرار الائتماني بدراسات مالية وائتمانية على أعلى مستوى، إضافة إلى الحفاظ على جودة وتميز محفظة الشركة الائتمانية ورفدها بأفضل العملاء في السوق “.

وأضاف وكيلة ” إن نجاحنا لا يقتصر على قوة أدائنا وقدرتنا على تحقيق الأرباح فحسب، وإنما يمتد ليشمل قدرتنا على دعم الآخرين والوفاء بالتزاماتنا تجاه المجتمع الذي نعمل فيه، ونظراً لكون المسؤولية المجتمعية أولوية أساسية بالنسبة لنا، قامت الشركة بتنظيم مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم الحملة الوطنية التي تقوم بها وزارة الصحة للقضاء على جائحة “كورونا” من خلال منح فترة سماح لمدة شهرين لكافة العملاء الجدد من المسجلين على منصة تلقي مطعوم “كورونا”، إضافة لمنح خصم يبلغ 2 % من قيمة المرابحة السنوية لكافة العملاء الجدد من متلقي الجرعة الأولى أو الثانية من المطعوم. وبهدف تخفيف أعباء الحياة على المواطنين قامت الشركة بتأجيل دفع قسط شهر رمضان المبارك لجميع العملاء تلقائياً وإعفائهم من أي رسوم أو عمولات عن هذا التأجيل “.

وأكد وكيلة “لقد أحرزنا تقدماً جيداً نحو تحقيق أهدافنا خلال النصف الأول من هذا العام، وسوف نواصل التركيز على تطوير قدراتنا العملية والتحلي بالمرونة الكافية لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتعزيز قدراتنا على إدارة المخاطر من خلال تطبيق أسس عمل حكيمة تتماشى مع أفضل الممارسات المهنية، لتحقيق التوازن المناسب بين النمو والمخاطر والمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية للشركة. ونحن مستمرون بالالتزام باستراتيجياتنا وخططنا في السعي لتحقيق النمو المستمر من خلال مواصلة طرح حلول تمويلية متنوعة ومبتكرة تواكب متطلبات العصر والمرحلة وتخدم قاعدة عريضة من العملاء “.