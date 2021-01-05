26 % انخفاض تداول العقار في 2020

عمان- الغد- انخفض حجم التداول في سوق العقار بالمملكة خلال العام 2020 بنسبة 26 % مقارنة بالعام 2019؛ ليبلغ 3.418 مليار دينار تقريبا.

وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال العام 2020 بنسبة بلغت 9 %، حيث تراجعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 14 %، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 7 % مقارنة بالعام 2019. كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال العام 2020 بنسبة بلغت 39 % مقارنة بالعام 2019؛ لتبلغ 140 مليون دينار.

وهبطت الإيرادات وإعفاءات الشقق مجتمعة خلال العام 2020 بنسبة بلغت 26 % مقارنة بالعام 2019؛ لتبلغ 223 مليون دينار.

وحول قيمة إعفاءات الشقق خلال العام 2020، فقد ارتفعت بنسبة بلغت 15 % مقارنة بالعام 2019؛ لتبلغ 83 مليون دينار.

وتراجعت حركة بيوعات الأجانب خلال العام 2020 بنسبة بلغت

33 %؛ حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 25 %، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 44 % مقارنة بالعام 2019. وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال العام 2020 بنسبة بلغت 24 % مقارنة بالعام 2019، حيث بلغت 178.996.185 دينارا.

وعلى مستوى شهري، انخفض حجم التداول في سوق العقار خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2020 بنسبة بلغت 16 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019؛ ليبلغ 548 مليون دينار تقريبا.

وانخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2020 بنسبة بلغت 16 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019؛ لتبلغ 24 مليون دينار.

وتراجعت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2020 بنسبة بلغت 16 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019؛ لتبلغ 11 مليون دينار.

وحول مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2020 فقد انخفضت بنسبة بلغت 16 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019؛ لتبلغ 35.7 مليون دينار.

وانخفضت حركة بيوعات الأجانب خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2020 بنسبة بلغت 31 %، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 26 %، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 38 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

أما القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2020 فقد هبطت بنسبة 32 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019؛ حيث بلغت 25.826.479 دينارا.

وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2020 بنسبة بلغت 8 %، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 15 %، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت

6 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019.

وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال العام 2020، 2.152 عقارا بانخفاض بلغت نسبته 33 % مقارنة بالعام السابق، منها 1.412 شقة، بانخفاض بلغت نسبته 25 %، و740 أرضا، بانخفاض بلغت نسبته 44 %، مساحتها 212.181 مترا مربعا للشقق و14.126.950 مترا مربعا للأراضي، قيمتها التقديرية 178.996.185 دينارا، بانخفاض بلغت نسبته 24 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق: منها 119.473.667 دينارا بنسبة 67 % للشقق، و59.522.518 دينارا بنسبة 33 % للأراضي.

وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات العام 2020 بالمرتبة الأولى بمجموع 639 عقارا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 480 عقارا، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثالثة بمجموع 306 عقارات، والجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمحموع 238 عقارا.

أما من حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: 76.712.924 دينار بنسبة بلغت 43 % من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: 34.908.871 دينارا بنسبة بلغت 20 %، وبالمرتبة الثالثة حملة الوثيقة الغزاوية: 16.017.128 دينارا بنسبة بلغت 9 %، وبالمرتبة الرابعة الجنسية السورية: 11.154.662 دينارا بنسبة بلغت 6 %.

فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2020: 279 عقارا بانخفاض بلغت نسبته 31 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، منها 171 شقة بانخفاض بلغت نسبته 26 %، و108 أراض بانخفاض بلغت نسبته 38 %، مساحتها 25.703 أمتار مربعة للشقق و4.758.063 مترا مربعا للأراضي، قيمتها التقديرية 25.826.479 دينارا، بانخفاض بلغت نسبته 32 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق: منها 14.376.610 دنانير بنسبة 56 % للشقق، و11.449.869 دينارا بنسبة 44 % للأراضي.