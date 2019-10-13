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26 قتيلا مدنيا حصيلة جديدة للهجوم التركي في سورية

منذ 15 دقيقة
26 قتيلا مدنيا حصيلة جديدة للهجوم التركي في سورية -(أ ف ب)

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بيروت – قتل 26 مدنياً الأحد في قصف وإطلاق نار شنتهما القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في اليوم الخامس للهجوم ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان المرصد أفاد في وقت سابق عن مقتل 14 مدنياً، إلا أن مديره رامي عبد الرحمن أوضح لفرانس برس أن “عشرة مدنيين آخرين قتلوا في غارة تركية استهدفت قافلة كانت تقلهم وصحافيين في بلدة رأس العين” الحدودية، كما قتل اثنان آخران برصاص مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة قرب تل أبيض (شمال الرقة). -(أ ف ب)

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