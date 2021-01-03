26 وفاة و1540 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الأحد، 26 وفاة و(1540) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
– (559) في محافظة العاصمة عمّان.
– (513) في محافظة إربد، منها (73) في الرمثا.
– (104) في محافظة المفرق.
– (75) في محافظة البلقاء.
– (64) في محافظة الزرقاء.
– (53) في محافظة جرش.
– (41) في محافظة عجلون.
– (37) في محافظة الكرك.
– (36) في محافظة مأدبا.
– (26) في محافظة العقبة.
– (22) في محافظة الطفيلة.
– (10) في محافظة معان، منها (3) في البترا
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (298,208) حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (17,820) حالة.
– سُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3903) حالات.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (86) حالة، فيما غادرت (85) حالة.
– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (657) حالة.
– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (555) بنسبة إشغال (13%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (237) بنسبة إشغال (25%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (114) بنسبة إشغال (12%).
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2499) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (276,485) حالة.
– تمّ إجراء (20,893) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,232,259) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (7.37%).
عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الأحد، 26 وفاة و(1540) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي: