26 وفاة و1540 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الأحد، 26 وفاة و(1540) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (559) في محافظة العاصمة عمّان.

– (513) في محافظة إربد، منها (73) في الرمثا.

– (104) في محافظة المفرق.

– (75) في محافظة البلقاء.

– (64) في محافظة الزرقاء.

– (53) في محافظة جرش.

– (41) في محافظة عجلون.

– (37) في محافظة الكرك.

– (36) في محافظة مأدبا.

– (26) في محافظة العقبة.

– (22) في محافظة الطفيلة.

– (10) في محافظة معان، منها (3) في البترا

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (298,208) حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (17,820) حالة.

– سُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3903) حالات.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (86) حالة، فيما غادرت (85) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (657) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (555) بنسبة إشغال (13%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (237) بنسبة إشغال (25%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (114) بنسبة إشغال (12%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2499) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (276,485) حالة.

– تمّ إجراء (20,893) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,232,259) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (7.37%).