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26 وفاة و768 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

منذ 18 دقيقة

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عمان – أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 26 وفاة جديدة كورونا, ليصل اجمالي الوفيات بالفيروس الى 4107, فيما بلغ إجمالي الاصابات 321456 بعد تسجيل 768 اصابة جديدة اليوم.
وبحسب ما نقلت وكالة الانباء السعودية عن وزارة الصحة, فإن عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بلغ 19726، منها 1430حالة حرجة، في حين تم تسجيل 886 حالة تعاف جديدة, ليصل عدد المتعافين الى 297623 شخصا.–(بترا)

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