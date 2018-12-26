26.4 دينار سعر غرام الذهب وسط طلب ضعيف

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الأربعاء، 40ر26 دينار وسط طلب ضعيف.

وحسب أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الأصفر عياري 24 و18 نحو 40ر31 و 40ر23 دينار على التوالي.

وبين علان أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 185 دينارا، وسعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 208 دنانير.

واشار إلى أن سعر المعدن الأصفر عالميا سجل اليوم 1273 دولارا للأونصة، وهو اعلى سعر يبلغه الذهب خلال ثمانية أشهر، وذلك جراء الانخفاض الحاد بالأسهم الأميركية وتراجع أسعار النفط.-(بترا)