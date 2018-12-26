أخبار محليةاقتصاد

26.4 دينار سعر غرام الذهب وسط طلب ضعيف

منذ 2 ساعتين
مصوغات من الذهب بيدي أحد الصاغة -(أرشيفية- تصوير: أمجد الطويل)
مصوغات من الذهب بيدي أحد الصاغة -(أرشيفية- تصوير: أمجد الطويل)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الأربعاء، 40ر26 دينار وسط طلب ضعيف.
وحسب أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الأصفر عياري 24 و18 نحو 40ر31 و 40ر23 دينار على التوالي.
وبين علان أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 185 دينارا، وسعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 208 دنانير.
واشار إلى أن سعر المعدن الأصفر عالميا سجل اليوم 1273 دولارا للأونصة، وهو اعلى سعر يبلغه الذهب خلال ثمانية أشهر، وذلك جراء الانخفاض الحاد بالأسهم الأميركية وتراجع أسعار النفط.-(بترا)

مقالات ذات صلة

منذ 1 ساعة
187

كتلة التاجر تطالب بإعفاء القطاع التجاري من الغرامات في العفو العام

المرشح عن قطاع الاجهزة الكهربائية والالكترونيات في غرفة تجارة الاردن حاتم الزعبي
منذ 6 ساعات
238

الزعبي يعرض برنامجه الانتخابي أمام تجار المحافظات

غرفة صناعة الأردن
منذ 6 ساعات
793

القطاع الصناعي يطالب بتطبيق المعاملة بالمثل على مستوردات بعض الدول

منذ 18 ساعة
2٬318

تأهيل 13 شركة لتنفيذ الجولة الثالثة من مشاريع الخلايا الشمسية

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock