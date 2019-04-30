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26.5 دينار سعر غرام الذهب

منذ ساعة واحدة

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عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، 50ر26 دينار، وسط طلب اقل من المتوسط.

وحسب امين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 نحو 40ر31 و 40ر23 دينارعلى التوالي.

وبين علان في تصريح لــ (بترا) ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 187 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 214 دينارا.

واشار علان الى ان سعر المعدن الاصفر بلغ في السوق العالمية حتى ظهر اليوم الثلاثاء 1283 دولارا للأونصة الواحدة (تساوي ما يقارب 31 غراما).- (بترا)

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