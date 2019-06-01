26.9 دينار سعر غرام الذهب

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت 90ر26 دينار، وسط طلب متوسط.

وحسب امين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 نحو 80ر31 و 80ر23 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لــ (بترا) ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 188 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 206 دنانير.

واشار إلى ان سعر المعدن الاصفر بلغ في السوق العالمية ظهر اليوم 1305 دولارات للأونصة الواحدة.