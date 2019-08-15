2600 زائر لقلعة الكرك خلال العيد

هشال العضايلة

الكرك – بلغ عدد زوار قلعة الكرك منذ بداية الشهر حتى نهايه عطلة عيد الأضحى المبارك زهاء 2600 زائر من زوار الخارج ومن المواطنين الأردنيين والمقيمين، وفقا لمدير سياحة الكرك محمود الصعوب.

واشار الصعوب الى ان الزوار للقلعة من الأردنيين والمقيمين بلغ ما يقارب 1200 زائر، ومن الزوار الاجانب بلغ ما يقارب 1400 سائح أجنبي، لافتا الى انه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في اعداد السياح وزوار القلعة خلال النصف الثاني من الشهر الحالي من السياحة الخارجية، بالاضافة كذلك الى زيادة في اعداد الزوار الأردنيين.

وبين الصعوب، ان زيارة القلعة ستشهد زيادة بفضل برنامج “أردننا جنة” المدعوم من وزارة السياحه بنسبة أربعين بالمائة من تكاليف الرحلة، لافتا الى ان الكرك تعتبر مقصد السائح العربي والاجنبي لما تزخر به من تنوع سياحي وطقس معتدل.