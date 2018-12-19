تفاصيل جديدة في صفقة انتقال رونالدو

الغد- كشف وكيل الأعمال البرتغالي خورخي مينديز عن تفاصيل جديدة في صفقة انتقال النجم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس.

وأوضح مينديز الذي يتولى إدارة أعمال رونالدو أن النجم البرتغالي طلب منه منذ يناير/كانون الثاني الماضي البدء في مشروع انتقاله إلى يوفنتوس.

ونقلت الجزيرة عن صحيفة ماركا عن مينديز قوله إنه أخبر رونالدو أن الصفقة ستكون معقدة ولكن ليست مستحيلة.

ويدعم حديث مينديز الأنباء التي تم تداولها في وقت سابق عن أن التيار كان لا يمر بين رونالدو ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وأن مشروع انتقاله بدأ مبكرا خلال الموسم الماضي.

وأشار وكيل الأعمال البرتغالي إلى أن أول تواصل مع إدارة ريال كان خلال شهر مارس/آذار الماضي، أي قبل مواجهة العودة بين النادي الملكي ويوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد أن المفاوضات استمرت عبر الهاتف، وبدأت الأمور تتحرك شيئا فشيئا قبل التوصل لاتفاق نهائي بعد نحو ثلاثة أشهر من التواصل.

وكان رونالدو قد ألمح لأول مرة لرغبته في الرحيل عن ريال مدريد عقب لحظات من تتويج النادي بدوري أبطال أوروبا في مايو/أيار الماضي، وصار اتفاق انتقال اللاعب إلى يوفنتوس رسميا في يوليو/تموز الماضي.